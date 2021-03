"Ancora qualche mese". Dramma-coronavirus, le strazianti parole di Antonella Clerici: speranza e terrore (Di martedì 9 marzo 2021) Era il 9 marzo del 2020 quando Giuseppe Conte annunciò il lockdown per tutta Italia: iniziava ufficialmente, nella sua forma più dura, il Dramma-coronavirus. E un anno dopo non sembra essere cambiato tanto: siamo Ancora alle prese con le chiusure e con la pandemia. Con il bollettino, i contagi e un pazzesco, sconvolgente, numero di morti, superati i 100mila. E la triste ricorrenza è stata sottolineata da Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno, il programma che conduce su Rai 1, nella puntata di oggi, martedì 9 marzo, appunto. La Clerici, aprendo l'edizione del programma, con la tristezza nel cuore e rivolgendo gli occhi in camera ha detto: "Siamo a un anno esatto dal primo lockdown quando c'è stata la chiusura dell'Italia a causa della pandemia". Queste le parole ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Era il 9 marzo del 2020 quando Giuseppe Conte annunciò il lockdown per tutta Italia: iniziava ufficialmente, nella sua forma più dura, il. E un anno dopo non sembra essere cambiato tanto: siamoalle prese con le chiusure e con la pandemia. Con il bollettino, i contagi e un pazzesco, sconvolgente, numero di morti, superati i 100mila. E la triste ricorrenza è stata sottolineata daa È sempre mezzogiorno, il programma che conduce su Rai 1, nella puntata di oggi, martedì 9 marzo, appunto. La, aprendo l'edizione del programma, con la tristezza nel cuore e rivolgendo gli occhi in camera ha detto: "Siamo a un anno esatto dal primo lockdown quando c'è stata la chiusura dell'Italia a causa della pandemia". Queste le...

