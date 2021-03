Anche Pesaro e Fermo zona rossa, ora trema Ascoli. Acquaroli firma l'ordinanza. Che cosa si rischia dal prossimo weekend (Di martedì 9 marzo 2021) ANCONA - Le Marche si tingono di rosso per il Covid . Dopo le province di Ancona e Macerata, Anche Pesaro Urbino e Fermo entreranno, dalle 00 di domani, nella fascia di rischio in cui vigono le ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 9 marzo 2021) ANCONA - Le Marche si tingono di rosso per il Covid . Dopo le province di Ancona e Macerata,Urbino eentreranno, dalle 00 di domani, nella fascia di rischio in cui vigono le ...

Advertising

RegioneMarcheIT : Ricordiamo che da domani, martedì 9 marzo, anche per le province di Ascoli Piceno e Fermo sarà operativo il Numero… - ClaudioE388 : RT @RegioneMarcheIT: Ricordiamo che da domani, martedì 9 marzo, anche per le province di Ascoli Piceno e Fermo sarà operativo il Numero uni… - infoitinterno : È ufficiale: zona rossa da mercoledì anche per le province di Pesaro Urbino e Fermo - infoitinterno : Anche Pesaro e Fermo in zona Rossa, Acquaroli: 'Nel fine settimana tutte le province saranno rivalutate' - infoitinterno : Anche Pesaro e Fermo in zona Rossa, Acquaroli: 'Nel fine settimana tutte le province saranno rivalutate' -