Anche la diplomazia italiana ha bisogno del suo recovery plan

(Di martedì 9 marzo 2021) È difficile trovare un tratto comune, un carattere, ai popoli. Però sugli italiani si può dire una cosa: siamo abituati a lavorare bene con poche risorse facendo affidamento sulle nostre capacità individuali piuttosto che sul sistema Paese. Questo è vero in molti campi, nellain modo particolare. «L’Italia è una grande potenza culturale ed economica» ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi nel suo primo discorso al Parlamento. Una formula un po’ retorica, ma non per questo sbagliata: il problema è che alla consapevolezza non segue un eguale attenzione ai mezzi necessari per sostenere questo status. L’ambasciatore Luca Attanasio, ucciso il 22 febbraio scorso in un agguato nella Repubblica Democratica del Congo, era l’unico diplomatico italiano nella sede di Kinshasa. Quando l’ambasciatore è solo, riassume in sé tutti i compiti normalmente suddivisi ...