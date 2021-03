Anche Gazidis all'allenamento del Milan. E Pioli ritrova Tonali (Di martedì 9 marzo 2021) allenamento mattutino per il Milan, che prosegue la preparazione in vista del match di Europa League contro il MAnchester United, in programma giovedì alle 18:55 a Old Trafford. In vista dell'andata ... Leggi su gazzetta (Di martedì 9 marzo 2021)mattutino per il, che prosegue la preparazione in vista del match di Europa League contro il Mster United, in programma giovedì alle 18:55 a Old Trafford. In vista dell'andata ...

Advertising

sportli26181512 : Anche Gazidis all'allenamento del Milan. E Pioli ritrova Tonali: Anche Gazidis all'allenamento del Milan. E Pioli r… - Alebr84 : @Zorochan_1 credo che come sempre tu sottovaluti Scaroni e Gazidis uno trattava con Gheddafi e Putin l’altro ha cr… - mirabeack : Incredibile come si possa parlare di Calhanoglu anche dopo una vittoria in cui non era in campo perché indisponibil… - lornight1985 : @saveriocamba La cosa che non capisco è vedere che certi milanisti quasi godano nel vedere andare male il Milan per… - virgil816 : @MarcoVerduz Anche in promozione il preparatore atletico lo porta l’allenatore. Pensavate lo portasse gazidis o mas… -