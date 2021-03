Amici 20, il serale si avvicina: cosa accadrà? Due cantanti litigano (Di martedì 9 marzo 2021) IL DAYTIME DI Amici 20 Nella giornata di oggi, 9 marzo, sono andate in onda altre due puntate del daytime di ‘ Amici 20 ’ su Italia Uno e su Canale 5. Ecco le vicende dei protagonisti di questa ventesima edizione. LEGGI ANCHE Amici 20, ecco chi sono i due ballerini che vanno al serale ROSA PARLA CON LA CUCCARINI Come visto nell’ultima puntata del daytime di Amici , Rosa e Samuele sono i primi due ballerini ad entrare al serale del programma Mediaset. Subito dopo la fine della registrazione della puntata, la coach Lorella Cuccarini ha voluto avere un colloquio in privato con la ballerina Rosa, in squadra con lei dall’inizio delle prime puntate. La Cuccarini ha fatto i suoi complimenti e congratulazioni a Rosa. Le ha consigliato di godersi questo momento di gioia ma adesso si dovrà ... Leggi su 361magazine (Di martedì 9 marzo 2021) IL DAYTIME DI20 Nella giornata di oggi, 9 marzo, sono andate in onda altre due puntate del daytime di ‘20 ’ su Italia Uno e su Canale 5. Ecco le vicende dei protagonisti di questa ventesima edizione. LEGGI ANCHE20, ecco chi sono i due ballerini che vanno alROSA PARLA CON LA CUCCARINI Come visto nell’ultima puntata del daytime di, Rosa e Samuele sono i primi due ballerini ad entrare aldel programma Mediaset. Subito dopo la fine della registrazione della puntata, la coach Lorella Cuccarini ha voluto avere un colloquio in privato con la ballerina Rosa, in squadra con lei dall’inizio delle prime puntate. La Cuccarini ha fatto i suoi complimenti e congratulazioni a Rosa. Le ha consigliato di godersi questo momento di gioia ma adesso si dovrà ...

Advertising

LCuccarini : Oggi, entro per la prima volta nello studio del serale di Amici! In attesa di conoscere quanti ragazzi accederanno… - AmazonHelp : @opinionsamicii Ehi! Ogni martedì uscirà un episodio di Amici Specials, con contenuti in esclusiva per Prime Video.… - blogtivvu : Lorella Cuccarini, dettaglio sul serale di #Amici20: spoiler o “depistaggio”? - papertova : RT @CY_mybreath: ?? 'Sabato 20 marzo andrà in onda la prima puntata del serale di Amici 20 e stando ad un'indiscrezione, sembrerebbe che Mar… - poesoIo : RT @chenesaidime_: Filippo doveva essere presente alla registrazione di Amici di oggi ma è ancora in quarantena quindi Emily MARIA PORTALO… -