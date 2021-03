America’s Cup: Team New Zealand, il “defender” che non vuole abdicare (Di martedì 9 marzo 2021) Luna Rossa, come nei livelli dei videogiochi più famosi, è riuscita nell’intento di abbattere tutti i rivali che si sono frapposti sulla strada acquatica della Prada Cup alzando il trofeo intermedio che ha sbloccato il livello governato dal boss finale della competizione leggendaria chiamata America’s Cup. Team New Zealand attende, placidamente ormeggiata nelle acque amiche del golfo Hauraki di Auckland (Nuova Zelanda), l’arrivo dello sfidante italiano capeggiato da Patrizio Bertelli. L’imbarcazione defender, ovvero colei che detiene il titolo conquistato nella passata edizione, non ha nessuna voglia di abdicare dall’alto della magnificenza del suo trono. La sua storia, d’altronde, è costellata da diversi successi in questa competizione che rendono i neozelandesi uno dei Team più forti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 9 marzo 2021) Luna Rossa, come nei livelli dei videogiochi più famosi, è riuscita nell’intento di abbattere tutti i rivali che si sono frapposti sulla strada acquatica della Prada Cup alzando il trofeo intermedio che ha sbloccato il livello governato dal boss finale della competizione leggendaria chiamataCup.Newattende, placidamente ormeggiata nelle acque amiche del golfo Hauraki di Auckland (Nuova Zelanda), l’arrivo dello sfidante italiano capeggiato da Patrizio Bertelli. L’imbarcazione, ovvero colei che detiene il titolo conquistato nella passata edizione, non ha nessuna voglia didall’alto della magnificenza del suo trono. La sua storia, d’altronde, è costellata da diversi successi in questa competizione che rendono i neozelandesi uno deipiù forti ...

