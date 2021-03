America’s Cup, Spithill: “Luna Rossa non molla mai, anche da sfavorita” (Di martedì 9 marzo 2021) Luna Rossa è pronta a sfidare Team New Zealand nella finale della 36a America’s Cup che si disputerà ad Auckland, in casa dei rivali. Jimmy Spithill, uno dei timonieri dell’imbarcazione italiana, ha parlato profusamente del momento attuale del suo team e dell’emozione enorme di affrontare i defender della più importante competizione velistica del mondo. Ecco le sue parole apparsa su Gazzetta dello Sport. Le parole di Spithill di Luna Rossa Jimmy Spithill è ambizioso e come tutti attende l’inizio di questa finale di America’s Cup: “Questo è ciò che mi intriga: non lo sappiamo. Nell’America’s Cup World Series, i neozelandesi hanno dimostrato di avere un pacchetto molto veloce. Nei mesi successivi, sono stati in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 9 marzo 2021)è pronta a sfidare Team New Zealand nella finale della 36aCup che si disputerà ad Auckland, in casa dei rivali. Jimmy, uno dei timonieri dell’imbarcazione italiana, ha parlato profusamente del momento attuale del suo team e dell’emozione enorme di affrontare i defender della più importante competizione velistica del mondo. Ecco le sue parole apparsa su Gazzetta dello Sport. Le parole didiJimmyè ambizioso e come tutti attende l’inizio di questa finale diCup: “Questo è ciò che mi intriga: non lo sappiamo. Nell’Cup World Series, i neozelandesi hanno dimostrato di avere un pacchetto molto veloce. Nei mesi successivi, sono stati in ...

