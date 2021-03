America’s Cup, previsioni meteo Luna Rossa-New Zealand. Vento leggero per le prime regate? (Di martedì 9 marzo 2021) Mancano ormai solo poche ore all’inizio dell’America’s Cup 2021. Ad Auckland Luna Rossa ed Emirates Team New Zealand daranno vita ad una serie al meglio delle tredici regate, che si aggiudicherà chi arriva per primo a quota sette vittorie. Ormai abbiamo imparato tutti quanto siano determinanti le condizioni del Vento. Sappiamo che Luna Rossa ama la brezza tenue, sotto i 12 nodi. I Defender invece sono convinti di poter fare letteralmente il vuoto sopra i 13 nodi. Vasco Vascotto, uno dei coach del Team Prada Pirelli, subito dopo la Finale di Prada Cup aveva affermato che “con Vento leggero ce la giochiamo“. Anche Patrizio Bertelli, presidente di Luna Rossa, ha ammesso che buona parte ... Leggi su oasport (Di martedì 9 marzo 2021) Mancano ormai solo poche ore all’inizio dell’Cup 2021. Ad Aucklanded Emirates Team Newdaranno vita ad una serie al meglio delle tredici, che si aggiudicherà chi arriva per primo a quota sette vittorie. Ormai abbiamo imparato tutti quanto siano determinanti le condizioni del. Sappiamo cheama la brezza tenue, sotto i 12 nodi. I Defender invece sono convinti di poter fare letteralmente il vuoto sopra i 13 nodi. Vasco Vascotto, uno dei coach del Team Prada Pirelli, subito dopo la Finale di Prada Cup aveva affermato che “conce la giochiamo“. Anche Patrizio Bertelli, presidente di, ha ammesso che buona parte ...

Advertising

periodicodaily : Luna Rossa pronta per la finale dell’America’s Cup #LunaRossa #AmericasCup @saraorlandini2 - codeghino10 : America's Cup, rivoluzione New Zealand. Ray Davies: 'Abbiamo cambiato tutto. Albero, vele, timone...' - OA Sport… - angiuoniluigi : RT @Corriere: Fare figli nonostante la pandemia: le storie di chi non ha avuto paura - mattianocchi : RT @Corriere: Fare figli nonostante la pandemia: le storie di chi non ha avuto paura - Corriere : Fare figli nonostante la pandemia: le storie di chi non ha avuto paura -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup App mediche mobili Mercato analisi delle tendenze chiave, delle dinamiche del settore e della crescita futura 2021-2030 - Genovagay Genova Gay