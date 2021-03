America’s Cup | perché l’imbarcazione italiana si chiama Luna Rossa?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 9 marzo 2021) Insieme all’Amerigo Vespucci è certamente una delle imbarcazioni italiane più in vista e famose. Una fetta di orgoglio nazionale, infatti, risiede proprio nel catamarano che questa notte aprirà le danze, rigorosamente acquatiche, nel suggestivo scenario neozelandese del golfo di Hauraki (Auckland). Come mai una nave tricolore si è spinta fino in Nuova Zelanda? Per abbordare, saccheggiare e conquistare l’Cup 2021. Di fronte, il team capeggiato da Patrizio Bertelli avrà un leviatano famelico che vuole conservare per sé l’alloro più importante delle competizioni velistiche: Team New Zealand, in acque amiche, accetta la sfida della challengerda defender della coppa. Sarà una sfida davvero emozionante suddivisa in diversi appuntamenti. Il nostro catamarano, capace letteralmente di volare sugli specchi d’acqua, possiede un nome piuttosto ...