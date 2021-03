America’s Cup, Max Sirena: “Sappiamo che i Kiwi sono veloci. Foil a T o Y? Valutate tutte le opzioni” (Di martedì 9 marzo 2021) Domani scatterà ad Auckland la 36ma edizione dell’America’s Cup. Luna Rossa contro Emirates Team New Zealand. I vincitori della Prada Cup contro i detentori del trofeo. Le infinite voci e dicerie delle ultime settimane cederanno finalmente il passo all’unico ed insindacabile verdetto: quello del mare. Nella conferenza stampa della vigilia Max Sirena, skipper di Luna Rossa, non si è voluto sbilanciare su quale delle due contendenti possa avere un vantaggio in termini di velocità pura: “Sapremo dopo le prime due regate se sarà una Coppa America equilibrata. Ad essere onesti adesso non lo Sappiamo. Tante persone sono già sicure del risultato finale. Io penso che questo è uno sport, è una finale. C’è tanta pressione sui team. Noi non abbiamo niente da perdere e daremo tutto per cercare di rendere la vita ... Leggi su oasport (Di martedì 9 marzo 2021) Domani scatterà ad Auckland la 36ma edizione dell’Cup. Luna Rossa contro Emirates Team New Zealand. I vincitori della Prada Cup contro i detentori del trofeo. Le infinite voci e dicerie delle ultime settimane cederanno finalmente il passo all’unico ed insindacabile verdetto: quello del mare. Nella conferenza stampa della vigilia Max, skipper di Luna Rossa, non si è voluto sbilanciare su quale delle due contendenti possa avere un vantaggio in termini dità pura: “Sapremo dopo le prime due regate se sarà una Coppa America equilibrata. Ad essere onesti adesso non lo. Tante personegià sicure del risultato finale. Io penso che questo è uno sport, è una finale. C’è tanta pressione sui team. Noi non abbiamo niente da perdere e daremo tutto per cercare di rendere la vita ...

