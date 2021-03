America’s Cup, Luna Rossa ha imparato dalle sconfitte. Non è favorita, ma deve crederci (Di martedì 9 marzo 2021) È finito il tempo delle chiacchiere. Le ultime nella conferenza stampa dove si sono fronteggiati Peter Burling e Max Sirena, con Patrizio Bertelli collegato dall’Italia. Luna Rossa Prada Pirelli che sfida Emirates Team New Zealand non rinnova solo la sfida di ventuno anni fa, ma mette di fronte, come ha sottolineato Bertelli, i due team che rappresentano più di ogni altro la storia recente del trofeo sportivo più antico del mondo. Ancora poche ore e sapremo. Sapremo quali sono le performance delle due barche in una giornata che si preannuncia di non facile interpretazione metereologica con il passaggio di un fronte perturbato: vento da nord-ovest 8-10 nodi con punte di 15, instabile e onda di un metro. Sono mesi che si parla di Te Rehutai come di una barca super veloce, anche se sui numeri sicuramente sono cresciute le leggende, ma quando gli hanno ... Leggi su oasport (Di martedì 9 marzo 2021) È finito il tempo delle chiacchiere. Le ultime nella conferenza stampa dove si sono fronteggiati Peter Burling e Max Sirena, con Patrizio Bertelli collegato dall’Italia.Prada Pirelli che sfida Emirates Team New Zealand non rinnova solo la sfida di ventuno anni fa, ma mette di fronte, come ha sottolineato Bertelli, i due team che rappresentano più di ogni altro la storia recente del trofeo sportivo più antico del mondo. Ancora poche ore e sapremo. Sapremo quali sono le performance delle due barche in una giornata che si preannuncia di non facile interpretazione metereologica con il passaggio di un fronte perturbato: vento da nord-ovest 8-10 nodi con punte di 15, instabile e onda di un metro. Sono mesi che si parla di Te Rehutai come di una barca super veloce, anche se sui numeri sicuramente sono cresciute le leggende, ma quando gli hanno ...

