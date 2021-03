America's Cup, la Magia Nera di Emirates Team New Zealand contro la Luna Rossa (Di martedì 9 marzo 2021) Luna Rossa scende in acqua per affrontare Emirates Team New Zealand nel 36° Match di America’s Cup, e l’Italia si risveglia avvolta nella bandiera tricolore, pronta a tifare a squarciagola per fare arrivare, ai “nostri” ragazzi, giù ad Auckland, tutto il sostegno che serve loro per affrontare la “Magia Nera”. Perché Emirates Team New Zealand non è un avversario qualsiasi, ma un Team leggendario, permeato da un’aura di invincibilità ed eroismo, che da quasi 30 anni incute timore ed esige rispetto. Peter Burling - l’enfant prodige del timone che nel 2017 (a soli 27 anni) ha riportato la Coppa a casa, riscattando l’umiliazione subita a San Francisco -, nel 1995 era un bambinetto, ma ... Leggi su gqitalia (Di martedì 9 marzo 2021)scende in acqua per affrontareNewnel 36° Match di’s Cup, e l’Italia si risveglia avvolta nella bandiera tricolore, pronta a tifare a squarciagola per fare arrivare, ai “nostri” ragazzi, giù ad Auckland, tutto il sostegno che serve loro per affrontare la “”. PerchéNewnon è un avversario qualsiasi, ma unleggendario, permeato da un’aura di invincibilità ed eroismo, che da quasi 30 anni incute timore ed esige rispetto. Peter Burling - l’enfant prodige del timone che nel 2017 (a soli 27 anni) ha riportato la Coppa a casa, riscattando l’umiliazione subita a San Francisco -, nel 1995 era un bambinetto, ma ...

