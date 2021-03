America’s Cup in tv, programma Luna Rossa-New Zealand: orari, calendario, streaming Sky e Rai (Di martedì 9 marzo 2021) Il conto alla rovescia sta per terminare e l’attesa sfida tra Luna Rossa e Team New Zealand è pronta ad animare la scena. Nelle acque neozelandesi di Auckland ci sarà in palio il trofeo più antico del mondo, l’America’s Cup, oggetto del desiderio dei due equipaggi che al meglio delle 13 regate daranno il loro 101%. L’avventura prenderà il via domani, mercoledì 10 marzo, con gara-1 prevista alle 04.00 italiane. Il regolamento parla chiaro: la prima squadra in grado di raggiungere quota 7 punti concluderà in proprio favore la sfida. L’avvicinamento di Luna Rossa, da questo punto di vista, è determinato e consapevole della forza dei rivali, che faranno di tutto per confermarsi campioni. Tuttavia, il team guidato da Max Sirena vorrà gettare il cuore oltre l’ostacolo per regalarsi un sogno ... Leggi su oasport (Di martedì 9 marzo 2021) Il conto alla rovescia sta per terminare e l’attesa sfida trae Team Newè pronta ad animare la scena. Nelle acque neozelandesi di Auckland ci sarà in palio il trofeo più antico del mondo, l’Cup, oggetto del desiderio dei due equipaggi che al meglio delle 13 regate daranno il loro 101%. L’avventura prenderà il via domani, mercoledì 10 marzo, con gara-1 prevista alle 04.00 italiane. Il regolamento parla chiaro: la prima squadra in grado di raggiungere quota 7 punti concluderà in proprio favore la sfida. L’avvicinamento di, da questo punto di vista, è determinato e consapevole della forza dei rivali, che faranno di tutto per confermarsi campioni. Tuttavia, il team guidato da Max Sirena vorrà gettare il cuore oltre l’ostacolo per regalarsi un sogno ...

Advertising

periodicodaily : Luna Rossa pronta per la finale dell’America’s Cup #LunaRossa #AmericasCup @saraorlandini2 - codeghino10 : America's Cup, rivoluzione New Zealand. Ray Davies: 'Abbiamo cambiato tutto. Albero, vele, timone...' - OA Sport… - angiuoniluigi : RT @Corriere: Fare figli nonostante la pandemia: le storie di chi non ha avuto paura - mattianocchi : RT @Corriere: Fare figli nonostante la pandemia: le storie di chi non ha avuto paura - Corriere : Fare figli nonostante la pandemia: le storie di chi non ha avuto paura -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup App mediche mobili Mercato analisi delle tendenze chiave, delle dinamiche del settore e della crescita futura 2021-2030 - Genovagay Genova Gay