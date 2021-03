America's Cup, il team di Luna Rossa sulla copertina di Vanity Fair (Di martedì 9 marzo 2021) Una lezione, quella di Max Sirena, skipper di Luna Rossa Prada Pirelli, che serve anche a tutti noi, alle prese con uno dei momenti più difficili della storia recente. Per questo Vanity Fair ha dedicato la copertina all’equipaggio italiano più amato. All’alba della regata decisiva, la sfida con New Zealand per l’America’s Cup, il capitano scrive una lettera ai suoi compagni di squadra, che poi è una lettera all’Italia intera: «Non perdete l’occasione di realizzare un sogno». Solo così, infatti, si può vincere. Perché nello sport, come nella vita, «non conta se vinci o se perdi, fino a che perdi». Lo diceva ieri John McEnroe, lo ripete oggi Sirena. Che aggiunge: «Siamo uomini e donne, tutti. Soffriamo, cadiamo, piangiamo. E poi, quando disperiamo che possa accadere, a un certo punto ... Leggi su gqitalia (Di martedì 9 marzo 2021) Una lezione, quella di Max Sirena, skipper diPrada Pirelli, che serve anche a tutti noi, alle prese con uno dei momenti più difficili della storia recente. Per questoha dedicato laall’equipaggio italiano più amato. All’alba della regata decisiva, la sfida con New Zealand per l’’s Cup, il capitano scrive una lettera ai suoi compagni di squadra, che poi è una lettera all’Italia intera: «Non perdete l’occasione di realizzare un sogno». Solo così, infatti, si può vincere. Perché nello sport, come nella vita, «non conta se vinci o se perdi, fino a che perdi». Lo diceva ieri John McEnroe, lo ripete oggi Sirena. Che aggiunge: «Siamo uomini e donne, tutti. Soffriamo, cadiamo, piangiamo. E poi, quando disperiamo che possa accadere, a un certo punto ...

