America's Cup: il calendario della competizione (Di martedì 9 marzo 2021) Come da calendario si avvicina l'inizio dell'America's Cup, contesa dal Luna Rossa Prada Pirelli Team ed Emirates Team New Zealand. Si parte con la prima sfida nel "campo di regata A" situato nella Baia di Auckland, gara inaugurale della competizione al meglio delle tredici regate: serviranno quindi almeno 7 vittorie per portarsi a casa l'America's Cup, la "Vecchia Brocca" già conquista dal team neozelandese nel 1995, 2000 e 2007. Il calendario delle sfide in America's Cup Di seguito riportiamo il calendario della competizione, ricordiamo che l'unico giorno di riposo sarà giovedì 11 marzo: MERCOLEDÌ 10 MARZO:Ore 04.00 – Gara 1A seguire – Gara 2VENERDÌ 12 MARZO:Ore 04.00 – Gara 3A seguire – Gara 4SABATO 13 ...

