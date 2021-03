America’s Cup 2021, Luna Rossa-New Zealand: il calendario delle regate, date e orari (Di martedì 9 marzo 2021) Qual è il calendario (date e orari) delle regate dell’America’s Cup 2021 che vedrà sfidarsi Luna Rossa e New Zealand?Dalla notte (italiana) del 10 marzo il team di Bertelli cercherà di prendersi la rivincita dopo la sconfitta subita nell’edizione del 2000 e proverà a portare per la prima volta nella storia il trofeo in Italia. Conquista il trofeo chi ne vince per primo sette. Ecco tutte le date e gli orari della Coppa America 2021: 10 marzo 2021Gara 1: ore 4.00 Gara 2: a seguire 12 marzo 2021Gara 3: ore 4.00 Gara 4: a seguire 13 marzo 2021 Gara 5: ore 4.00 Gara 6: a seguire 14 marzo 2021 Gara 7: ore ... Leggi su tpi (Di martedì 9 marzo 2021) Qual è ildell’Cupche vedrà sfidarsie New?Dalla notte (italiana) del 10 marzo il team di Bertelli cercherà di prendersi la rivincita dopo la sconfitta subita nell’edizione del 2000 e proverà a portare per la prima volta nella storia il trofeo in Italia. Conquista il trofeo chi ne vince per primo sette. Ecco tutte lee glidella Coppa America: 10 marzoGara 1: ore 4.00 Gara 2: a seguire 12 marzoGara 3: ore 4.00 Gara 4: a seguire 13 marzoGara 5: ore 4.00 Gara 6: a seguire 14 marzoGara 7: ore ...

Advertising

SkySport : AMERICA’S CUP Luna Rossa vs New Zealand Dal 10 marzo Su Sky Sport ? - Corriere : Fare figli nonostante la pandemia: le storie di chi non ha avuto paura - bebapiz : LUNA ROSSA è PRONTA per l'America's Cup! Max Sirena nell'ultima intervis... - MarcoBeltrami79 : Perché Luna Rossa vola sull'acqua: come funzionano le barche di America's Cup - cilentano_it : Quando e dove vedere in TV la finale di America’s Cup 2021 Tutte le regate saranno trasmesse a partire dalle 04:00… -