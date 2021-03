Ambra Angiolini difende Francesco Renga e si scaglia contro Willie Peyote

(Di martedì 9 marzo 2021)vsSono passati anni ormai da quando, dopo un bellissimo e lunghissimo amore hanno annunciato la fine della loro storia. Nonostante i due si siano rifatti una vita, ancora oggi l’attrice e il cantante sono rimasti in ottimi rapporti, anche per il bene dei loro figli, L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ambra Angiolini

Tra studio e collegamenti in streaming, Casa Sanremo ha ospitato: Aiello,, Andrea Febo, Andrea Miccichè (Nuovo Imaie), Andrea Paris, Annalisa , Benedetta Parodi , Bobby Solo, Claudia ...... saresti stato il coraggioso che appari sul palco') e sulla questione era intervenuta anche, ex compagna di Renga: 'Quello che esce dalla sua bocca è l'unica cosa che puzza'. Willie ...Francesco Renga e Ambra Angiolini: l’amore è finito, ma lei continua a sostenerlo | LEGGI Alba Parietti molestie: la confessione inaspettata della conduttrice Alba Parietti è nata a Torino nel 1961.Riflettori puntati sul mondo della cultura e dello spettacolo con l’iniziativa #ripartiamodasanremo Sanremo. Un’edizione in streaming per Casa Sanremo, che si è trasformata in un Digital Hub con 3 stu ...