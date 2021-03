Ambiente, nasce il gruppo ‘Facciamo Eco’. Muroni: “Transizione ecologica non sia slogan” (Di martedì 9 marzo 2021) ROMA – Una componente “ecologista, essenziale in un momento come questo in cui si parla di transizione ecologica”. Così Rossella Muroni, deputata uscita da Leu, presenta ‘Facciamo Eco – componente Verdi’, la componente nata con la partecipazione di Alessandro Fusacchia e Lorenzo Fioramonti. “Abbiamo votato tutti sì al governo Draghi- ricorda Muroni- ma serve ora uno scatto di responsabilità sui temi della transizione ecologica, e non solo, affinchè questo non rimanga solo uno slogan”. Leggi su dire (Di martedì 9 marzo 2021) ROMA – Una componente “ecologista, essenziale in un momento come questo in cui si parla di transizione ecologica”. Così Rossella Muroni, deputata uscita da Leu, presenta ‘Facciamo Eco – componente Verdi’, la componente nata con la partecipazione di Alessandro Fusacchia e Lorenzo Fioramonti. “Abbiamo votato tutti sì al governo Draghi- ricorda Muroni- ma serve ora uno scatto di responsabilità sui temi della transizione ecologica, e non solo, affinchè questo non rimanga solo uno slogan”.

