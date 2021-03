Amalfi, tassa sui rifiuti abolita o ridotta per i meno abbienti. Domande entro il 31 marzo (Di martedì 9 marzo 2021) Agevolazioni sulla tassa dei rifiuti per i meno abbienti ad Amalfi. L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniele Milano anche per il 2021 mette in pratica misure di riduzione della pressione fiscale sulle fasce deboli della popolazione con il “bonus Tari”. I cittadini potranno presentare domanda per diminuire l’importo o essere esentati dal pagamento della tassa sui rifiuti fino ad un massimo di 200 euro. La somma totale delle agevolazioni messa a bilancio a Palazzo San Benedetto, da destinare a quanti ne faranno richiesta, è pari a 15mila euro. La concessione del “bonus” verrà stabilita in base alle attestazioni Isee: i contribuenti con i redditi più bassi godranno della diminuzione dell’imposta. Per poter accedere all’agevolazione occorre fare domanda al ... Leggi su ildenaro (Di martedì 9 marzo 2021) Agevolazioni sulladeiper iad. L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniele Milano anche per il 2021 mette in pratica misure di riduzione della pressione fiscale sulle fasce deboli della popolazione con il “bonus Tari”. I cittadini potranno presentare domanda per diminuire l’importo o essere esentati dal pagamento dellasuifino ad un massimo di 200 euro. La somma totale delle agevolazioni messa a bilancio a Palazzo San Benedetto, da destinare a quanti ne faranno richiesta, è pari a 15mila euro. La concessione del “bonus” verrà stabilita in base alle attestazioni Isee: i contribuenti con i redditi più bassi godranno della diminuzione dell’imposta. Per poter accedere all’agevolazione occorre fare domanda al ...

