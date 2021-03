Amadeus al terzo Sanremo: parla la moglie Giovanna (Di martedì 9 marzo 2021) Amadeus condurrà il suo terzo Festival di Sanremo? A parlare è Giovanna Civitillo, moglie del conduttore che ha chiarito la situazione nel corso di una puntata di Detto Fatto. Il presentatore è stato molto chiaro nel corso dell’ultima conferenza stampa dopo la finale della kermesse, ma in molti sono convinti che potrebbe cambiare idea e tornare all’Ariston insieme all’amico Fiorello. Nel corso del programma Rai, Jonathan ha affermato che Amadeus potrebbe presto tornare a parlare di un terzo Sanremo. Una circostanza però smentita da Giovanna Civitillo. “Che cambi idea molto spesso è possibile – ha spiegato -, però lo potrà rifare anche più avanti. Tra qualche anno”. Negli obiettivi di ... Leggi su dilei (Di martedì 9 marzo 2021)condurrà il suoFestival di? Are èCivitillo,del conduttore che ha chiarito la situazione nel corso di una puntata di Detto Fatto. Il presentatore è stato molto chiaro nel corso dell’ultima conferenza stampa dopo la finale della kermesse, ma in molti sono convinti che potrebbe cambiare idea e tornare all’Ariston insieme all’amico Fiorello. Nel corso del programma Rai, Jonathan ha affermato chepotrebbe presto tornare are di un. Una circostanza però smentita daCivitillo. “Che cambi idea molto spesso è possibile – ha spiegato -, però lo potrà rifare anche più avanti. Tra qualche anno”. Negli obiettivi di ...

Advertising

infoitcultura : Sanremo, Lauro poi Amadeus: ‘Non ci sarà il terzo’ - Giacinto_Bruno : RT @Alby_Muttley: @Giacinto_Bruno Come Amadeus con fedez, bugo e....aggiungi tu il terzo. - Alby_Muttley : @Giacinto_Bruno Come Amadeus con fedez, bugo e....aggiungi tu il terzo. - infoitcultura : Sanremo 2021, Amadeus: «Terzo festival? Se ci sarà idea». E Salini spinge per il «Sì». - marchess88 : 10.715.000 spettatori pari al 53,5% di share hanno visto la serata finale del #FestivaldiSanremo2021 con il trionfo… -