Almawave | ammessa a negoziazioni su Aim Italia | debutta 11 marzo

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar. (Adnkronos) –, aziendana leader nell’Intelligenza Artificiale (Ai) e nell’analisi del linguaggio naturale, comunica di aver ricevuto in data odierna l’ammissione delle proprie azioni ordinarie allesu Aim, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsana Spa. L’inizio delleè fissato per giovedì 112021.L’ammissione è avvenuta ad esito della conclusione del collocamento di complessive 7.058.823 azioni ordinarie di nuova emissione (di cui 635.294 azioni rivenienti dall’esercizio dell’opzione di over allotment concessa da Almaviva) per un controvalore totale di 30 milioni di euro, a fronte di una domanda complessiva superiore a 41 milioni di euro, pari a circa 1,5 volte ...