Alleanza fra imprese e scuole per attirare i giovani talenti (Di martedì 9 marzo 2021) Sono definite imprese attrattive. Riescono ad affascinare i più giovani perché lasciano intravedere un percorso di crescita professionale e qualità della vita. A Bergamo è stata la prima operazione fatta da un’impresa del territorio: creare una rete fra gli Its dell’ecosistema locale per formare competenze trasversali specifiche e coerenti con i bisogni degli imprenditori. Il modello sperimentato da Fae Technology sta diventando un progetto pilota Leggi su ecodibergamo (Di martedì 9 marzo 2021) Sono definiteattrattive. Riescono ad affascinare i piùperché lasciano intravedere un percorso di crescita professionale e qualità della vita. A Bergamo è stata la prima operazione fatta da un’impresa del territorio: creare una rete fra gli Its dell’ecosistema locale per formare competenze trasversali specifiche e coerenti con i bisogni degli imprenditori. Il modello sperimentato da Fae Technology sta diventando un progetto pilota

Advertising

fra_gra_3 : RT @ferrazza: Le Sardine non hanno detto nulla sull’alleanza con la Lega, ma occupano il Pd per le dimissioni di Zingaretti. La politica ba… - AdolfoSalsi : @TPaoloPT @MastriTina Dipende da quanto i possibili alleati possono perdere ad allearsi con lui. Se Azione avvicina… - giriimmensi_ : @giuppyyyyyy85 Ma poi alleanza di che? ???? che fra poco tra loro non hanno manco il numero di telefono?????????? - AscoltaEMedita : ? Medita Le tavole della Legge, segno del patto fra Dio e il suo popolo, vengono conservate nell'Arca dell'Alleanza… -