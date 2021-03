Alla Pa servono competenze e innovazione. La sfida di Brunetta (Di martedì 9 marzo 2021) La riforma dell’amministrazione è uno degli aspetti su cui finora più Bruxelles ha criticato l’impianto del Recovery Plan Italiano, con un riferimento particolare tra l’altro all’esistenza oramai di nuovi sistemi veloci ed efficaci di reclutamento dei dirigenti. Certamente non a caso, perché per completare il progetto del Recovery Plan, implementarlo ed accompagnarlo servono figure di dirigenti, professionalità e tecnici di cui la nostra Pubblica amministrazione in larga parte oggi non dispone ed esse sono la materia prima per varare ed attuare il Piano. Il governo Draghi ha capito subito la rilevanza del problema e sembra sia stata costituita già una squadra formata da cinquanta tecnici, destinata a crescere presso il Ministero dell’Economia e che squadre di dimensione più ridotta si accingano a nascere anche negli altri ministeri. Poiché però ognuno dei circa 200 ... Leggi su formiche (Di martedì 9 marzo 2021) La riforma dell’amministrazione è uno degli aspetti su cui finora più Bruxelles ha criticato l’impianto del Recovery Plan Italiano, con un riferimento particolare tra l’altro all’esistenza oramai di nuovi sistemi veloci ed efficaci di reclutamento dei dirigenti. Certamente non a caso, perché per completare il progetto del Recovery Plan, implementarlo ed accompagnarlofigure di dirigenti, professionalità e tecnici di cui la nostra Pubblica amministrazione in larga parte oggi non dispone ed esse sono la materia prima per varare ed attuare il Piano. Il governo Draghi ha capito subito la rilevanza del problema e sembra sia stata costituita già una squadra formata da cinquanta tecnici, destinata a crescere presso il Ministero dell’Economia e che squadre di dimensione più ridotta si accingano a nascere anche negli altri ministeri. Poiché però ognuno dei circa 200 ...

