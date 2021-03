Aldo Moro e quella 'seduta spiritica' "Il Paese per anni senza verità" (Di martedì 9 marzo 2021) Angela Leucci Il 16 marzo 1978, Aldo Moro fu rapito dalle Brigate Rosse che lo segregarono per 55 giorni e infine lo uccisero: un excursus sulla storia, oggi ancora una volta al centro di un libro, "La seduta spiritica" di Antonio Iovane Fin dal 1978, parlare del rapimento e della morte di Aldo Moro ha spesso aperto dibattiti e interrogativi, chiusi solo nel 2017 con la fine della Commissione parlamentare di inchiesta sulla vicenda. L’assassinio di un ex presidente del Consiglio non aveva precedenti nel BelPaese, così come non si sono più verificati casi analoghi: ci sono stati attentati terroristici, massacri e omicidi mirati, ma mai contro qualcuno che aveva rivestito una delle più alte cariche dello Stato. “Il sequestro e l’omicidio di ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 9 marzo 2021) Angela Leucci Il 16 marzo 1978,fu rapito dalle Brigate Rosse che lo segregarono per 55 giorni e infine lo uccisero: un excursus sulla storia, oggi ancora una volta al centro di un libro, "La" di Antonio Iovane Fin dal 1978, parlare del rapimento e della morte diha spesso aperto dibattiti e interrogativi, chiusi solo nel 2017 con la fine della Commissione parlamentare di inchiesta sulla vicenda. L’assassinio di un ex presidente del Consiglio non aveva precedenti nel Bel, così come non si sono più verificati casi analoghi: ci sono stati attentati terroristici, massacri e omicidi mirati, ma mai contro qualcuno che aveva rivestito una delle più alte cariche dello Stato. “Il sequestro e l’omicidio di ...

