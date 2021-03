Alberto Matano pubblica una foto della sua splendida mamma: la dedica meravigliosa (Di martedì 9 marzo 2021) Alberto Matano mamma – Solonotizie24Alberto Matano ha conquistato il popolo del web grazie alla pubblicazione di una dedica speciale scritta in occasione della Festa delle Donne e dedicata alla madre Marisa Fagà. Un gesto di grande affetto che non ha lasciato i fan del giornalista indifferenti proprio per le bellissime parole a lei riservate. Dal momento in cui Alberto Matano ha preso parte alla Vita in Diretta come conduttore del programma d’informazione, inevitabilmente, i riflettori dei magazine di cronaca rosa si sono concentrati su di lui così come successo in occasione della Festa delle Donne, quando il giornalista ha lasciato tutti davvero senza parole. La ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 9 marzo 2021)– Solonotizie24ha conquistato il popolo del web grazie allazione di unaspeciale scritta in occasioneFesta delle Donne eta alla madre Marisa Fagà. Un gesto di grande affetto che non ha lasciato i fan del giornalista indifferenti proprio per le bellissime parole a lei riservate. Dal momento in cuiha preso parte alla Vita in Diretta come conduttore del programma d’informazione, inevitabilmente, i riflettori dei magazine di cronaca rosa si sono concentrati su di lui così come successo in occasioneFesta delle Donne, quando il giornalista ha lasciato tutti davvero senza parole. La ...

