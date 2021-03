Alberto e Speranza, disastro dopo Temptation Island. Il dettaglio parla chiaro: “Lo abbiamo notato tutti…” (Di martedì 9 marzo 2021) Alberto Maritato e Speranza Capasso, è arrivato il momento di aggiungere un altro capitolo alla loro storia d’amore. Un recente post su Instagram di Alberto ha aperto una nuova discussione sullo ‘stato di salute’ della coppia. E così si è tornati a parlare dei due che erano stati protagonisti, a Temptation Island 2020, di una vera e propria girandola di emozioni, discese e risalite, più o meno ardite. dopo un periodo nero in cui la relazione sembrava finita Alberto è riuscito ad avvicinarsi nuovamente alla sua Speranza e, nonostante l’addio di poco tempo prima c’era stata addirittura la fatidica proposta di matrimonio. Una decisione che più di un fan aveva giudicato prematura, considerando appunto le difficoltà attraversate dalla ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 9 marzo 2021)Maritato eCapasso, è arrivato il momento di aggiungere un altro capitolo alla loro storia d’amore. Un recente post su Instagram diha aperto una nuova discussione sullo ‘stato di salute’ della coppia. E così si è tornati are dei due che erano stati protagonisti, a2020, di una vera e propria girandola di emozioni, discese e risalite, più o meno ardite.un periodo nero in cui la relazione sembrava finitaè riuscito ad avvicinarsi nuovamente alla suae, nonostante l’addio di poco tempo prima c’era stata addirittura la fatidica proposta di matrimonio. Una decisione che più di un fan aveva giudicato prematura, considerando appunto le difficoltà attraversate dalla ...

