Albano Laziale (Roma) – Uomo maltratta moglie e figlia: denunciato (Di martedì 9 marzo 2021) La Polizia di Stato, per proteggere una donna e la figlia, ha adottato, con l’autorizzazione del Pubblico Ministero, la misura urgente dell’allontanamento dalla casa familiare nei confronti del compagno maltrattante. Dopo l’ennesimo episodio di violenza, la donna si è recata al pronto soccorso e da lì è di fatto entrata nella rete antiviolenza che vede Leggi su periodicodaily (Di martedì 9 marzo 2021) La Polizia di Stato, per proteggere una donna e la, ha adottato, con l’autorizzazione del Pubblico Ministero, la misura urgente dell’allontanamento dalla casa familiare nei confronti del compagnonte. Dopo l’ennesimo episodio di violenza, la donna si è recata al pronto soccorso e da lì è di fatto entrata nella rete antiviolenza che vede

