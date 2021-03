Al voto anche con il coprifuoco: l’Olanda estende le restrizioni, ma non sospende la democrazia (Di martedì 9 marzo 2021) Il coprifuoco nazionale resta e, anzi, sarà esteso. Ma non per questo saranno soppresse le elezioni, per il quale anzi sono previste speciali deroghe. In Olanda, insomma, la pandemia non ferma il voto, perché non si possono «ostacolare le libere elezioni». Rutte: «Il coprifuoco non deve ostacolare il libero voto» È stato il premier Mark Rutte, in carica per l’ordinaria amministrazione dopo le dimissioni di metà gennaio, ad annunciare che le elezioni non risentiranno delle nuove restrizioni decise dal governo. L’esecutivo olandese, infatti, ha deciso di estendere fino al 31 marzo il coprifuoco nazionale, che era previsto inizialmente fino al 15 marzo. «Unica eccezione saranno i giorni delle elezioni», che si celebreranno dal 15 al 17 marzo, «perché – ha spiegato Rutte – ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 9 marzo 2021) Ilnazionale resta e, anzi, sarà esteso. Ma non per questo saranno soppresse le elezioni, per il quale anzi sono previste speciali deroghe. In Olanda, insomma, la pandemia non ferma il, perché non si possono «ostacolare le libere elezioni». Rutte: «Ilnon deve ostacolare il libero» È stato il premier Mark Rutte, in carica per l’ordinaria amministrazione dopo le dimissioni di metà gennaio, ad annunciare che le elezioni non risentiranno delle nuovedecise dal governo. L’esecutivo olandese, infatti, ha deciso dire fino al 31 marzo ilnazionale, che era previsto inizialmente fino al 15 marzo. «Unica eccezione saranno i giorni delle elezioni», che si celebreranno dal 15 al 17 marzo, «perché – ha spiegato Rutte – ...

