Al via il percorso di formazione dedicato ai docenti di matematica della scuola secondaria di 2 gr, nell'ambito del Festival "La Scuola è" di DeA Scuola

All'interno del Festival organizzato da DeA Scuola è previsto un percorso "La Scuola è… insegnare matematica", rivolto ai docenti di matematica della Scuola secondaria di secondo grado e certificato sulla piattaforma ministeriale SOFIA. Il programma prevede sette webinar con relatori d'eccezione, quattro videolezioni e lesson kit con attività didattiche da sperimentare subito in classe.

