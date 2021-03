Al lavoro con… Marianna Palella alla guida di un’azienda tutta al femminile (Di martedì 9 marzo 2021) Marianna Palella, 28 anni, è Ceo di Citrus l’orto italiano, azienda dell’ortofrutta di qualità, fondata quando era ancora una studentessa universitaria. Con idee già chiare: cambiare le modalità della commercializzazione, sostenere filiere etiche e impegnarsi nel sociale. Siciliana di Acireale, a 16 anni segue i genitori a Cesena. Dopo il liceo si trasferisce a Milano e si laurea in Relazioni pubbliche e Comunicazione d’impresa alla Iulm. Vive e lavora nel capoluogo lombardo. Alle ragazze dice: «Costruitevi l’indipendenza, contate solo su voi stesse». Leggi anche › Tornano i limoni Citrus con Fondazione Umberto Veronesi a favore della ricerca scientifica ore 8 «Inizio con una spremuta d’arancia, che Paolo, il mio ... Leggi su iodonna (Di martedì 9 marzo 2021), 28 anni, è Ceo di Citrus l’orto italiano, azienda dell’ortofrutta di qualità, fondata quando era ancora una studentessa universitaria. Con idee già chiare: cambiare le modalità della commercializzazione, sostenere filiere etiche e impegnarsi nel sociale. Siciliana di Acireale, a 16 anni segue i genitori a Cesena. Dopo il liceo si trasferisce a Milano e si laurea in Relazioni pubbliche e Comunicazione d’impresaIulm. Vive e lavora nel capoluogo lombardo. Alle ragazze dice: «Costruitevi l’indipendenza, contate solo su voi stesse». Leggi anche › Tornano i limoni Citrus con Fondazione Umberto Veronesi a favore della ricerca scientifica ore 8 «Inizio con una spremuta d’arancia, che Paolo, il mio ...

