Agroalimentare | da Prima più fondi per la ricerca

(Di martedì 9 marzo 2021)nel settore: aumentano idella Fondazioneper i bandi che si apriranno nel corso di quest’anno Oltre 68 milioni di euro per lae l’innovazione nel settoree nelle risorse idriche nell’area del Mediterraneo. È il finanziamento previsto per i bandi 2021 e riportato nell’Orientation paper del programma(Partnership for… L'articolo Corriere Nazionale.

... un territorio in cui sono presenti tante eccellenze sia nel settoreche in quello ...è sofferente da un anno ormai ma ha puntualizzato che la situazione economica in Sicilia anche...... congressuale edel territorio, ed è rivolto a imprese private, associazioni di ...partecipazione a bandi o finanziamenti europei e la prospettiva di avvio da settembre 2021 e una...Ricerca nel settore agroalimentare: aumentano i fondi della Fondazione Prima per i bandi che si apriranno nel corso di quest’anno Oltre 68 milioni di euro per la ricerca e l’innovazione nel settore ..."Dal nostro osservatorio - continua Lisa Ferrarini - stiamo vedendo una buona vivacità nella richiesta dai nostri clienti negli Stati Uniti. Oltre ai consumi delle famiglie sta ripartendo la richiesta ...