Aggiornamenti piano vaccinale personale scolastico in Regione Lombardia (Di martedì 9 marzo 2021) Carissimi, l’emergenza, ma soprattutto la necessità di salvare il Paese dando un futuro ai nostri ragazzi, ci impone di remare tutti verso la stessa parte con senso di responsabilità che apre alla corresponsabilità! In queste ore le notizie indirizzate a dividere in una estenuante ricerca dello scoop, sono un gesto irresponsabile che pagano i più fragili! Questione piano vaccinale per i docenti e quanti operano nella Scuola in Regione Lombardia La REALTÀ ci dice che, al netto di superati errori di comunicazione, abbiamo fatto altri passi in avanti necessari allo scopo comune (vaccinare e far ripartire la Scuola). Facciamo una sintesi per avere tutti le stesse informazioni e quindi poterci aiutare nelle prossime ore. Premesso che le scuole tutte, statali e paritarie e queste con le istituzioni (nello specifico i ... Leggi su formiche (Di martedì 9 marzo 2021) Carissimi, l’emergenza, ma soprattutto la necessità di salvare il Paese dando un futuro ai nostri ragazzi, ci impone di remare tutti verso la stessa parte con senso di responsabilità che apre alla corresponsabilità! In queste ore le notizie indirizzate a dividere in una estenuante ricerca dello scoop, sono un gesto irresponsabile che pagano i più fragili! Questioneper i docenti e quanti operano nella Scuola inLa REALTÀ ci dice che, al netto di superati errori di comunicazione, abbiamo fatto altri passi in avanti necessari allo scopo comune (vaccinare e far ripartire la Scuola). Facciamo una sintesi per avere tutti le stesse informazioni e quindi poterci aiutare nelle prossime ore. Premesso che le scuole tutte, statali e paritarie e queste con le istituzioni (nello specifico i ...

Advertising

RegLiguria : @flottero @flottero buongiorno, la invitiamo a seguire i canali social della Regione Liguria per tutti gli aggiorna… - OpenFiberIT : @JulijanCavdek Ciao, grazie per averci scritto. Puoi scaricare la lista dei cantieri Aperti o In Chiusura sia FTTH… - tufossimusica : ?? • la mia fonte numero uno di aggiornamenti trash ahahah scherzi a parte, abbiamo iniziato a conoscerci piano pian… - pianoBUL : RT @Infratel_Italia: ??Dal 21 dicembre 2020, è iniziata la verifica a campione della sussistenza dei requisiti necessari dei cittadini per a… - Infratel_Italia : ??Dal 21 dicembre 2020, è iniziata la verifica a campione della sussistenza dei requisiti necessari dei cittadini pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Aggiornamenti piano Covid 19, zone rosse modello Codogno dove ci sono varianti resistenti al vaccino Per farlo serve un piano nazionale finanziato per il monitoraggio delle varianti e potenziare il ... Leggi anche GLI AGGIORNAMENTI Covid 19 in Abruzzo, 187 nuovi casi positivi EMERGENZA COVID 19 Nuovo ...

Assigeco Piacenza, giovedì c'è subito Treviglio. Dalmonte: 'Limitiamo il loro talento' ... iniziando da subito a lavorare duramente in difesa e ad eseguire il nostro piano partita". Ecco ... Aggiornamenti in diretta su tutti i profili social di UCC Assigeco Piacenza saranno garantiti nel ...

COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Alessandria: aggiornato il Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ALESSANDRIA - Il Comune di Alessandria ha predisposto l’aggiornamento 2021-2023 del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), pubblicato nella sezione “Amministra ...

Lockdown nazionale di 2-3 settimane, super zona rossa e coprifuoco alle 19: gli scenari E' in arrivo una nuova stretta sul fronte del Covid proprio mentre l'Italia si colora di rosso e di arancione (da oggi le Regioni in giallo sono solo sei fra le quali il Lazio ad ...

Per farlo serve unnazionale finanziato per il monitoraggio delle varianti e potenziare il ... Leggi anche GLICovid 19 in Abruzzo, 187 nuovi casi positivi EMERGENZA COVID 19 Nuovo ...... iniziando da subito a lavorare duramente in difesa e ad eseguire il nostropartita". Ecco ...in diretta su tutti i profili social di UCC Assigeco Piacenza saranno garantiti nel ...ALESSANDRIA - Il Comune di Alessandria ha predisposto l’aggiornamento 2021-2023 del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), pubblicato nella sezione “Amministra ...E' in arrivo una nuova stretta sul fronte del Covid proprio mentre l'Italia si colora di rosso e di arancione (da oggi le Regioni in giallo sono solo sei fra le quali il Lazio ad ...