Africa, piantare un albero per sostenere l’emancipazione femminile (Di martedì 9 marzo 2021) Adottare un albero per sostenere le donne. È quello che accade nelle comunità rurali del Burkina Faso, dove nell’ultimo anno almeno duemila donne sono state supportate grazie alla nascita di nuovi alberi. È il progetto di riforestazione sociale avviato da Etifor, spin-off dell’Università di Padova impegnato su scala globale in attività di valorizzazione del patrimonio naturale, che permette di piantare specie fondamentali per la sussistenza alimentare di migliaia di famiglie, grazie all’adozione di alberi sulla piattaforma wownature.eu. Leggi su vanityfair (Di martedì 9 marzo 2021) Adottare un albero per sostenere le donne. È quello che accade nelle comunità rurali del Burkina Faso, dove nell’ultimo anno almeno duemila donne sono state supportate grazie alla nascita di nuovi alberi. È il progetto di riforestazione sociale avviato da Etifor, spin-off dell’Università di Padova impegnato su scala globale in attività di valorizzazione del patrimonio naturale, che permette di piantare specie fondamentali per la sussistenza alimentare di migliaia di famiglie, grazie all’adozione di alberi sulla piattaforma wownature.eu.

Advertising

Paolo_Alfieri : RT @Africa_Mission_: Anne Grace Lopuka ha 28 anni, 6 figli e un sogno: avere un orto da 3-5 acri per piantare tante verdure. Grazie al nost… - aics_it : RT @Africa_Mission_: Anne Grace Lopuka ha 28 anni, 6 figli e un sogno: avere un orto da 3-5 acri per piantare tante verdure. Grazie al nost… - Africa_Mission_ : Anne Grace Lopuka ha 28 anni, 6 figli e un sogno: avere un orto da 3-5 acri per piantare tante verdure. Grazie al n… -