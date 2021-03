Aeronautica | caso Schiff | ministero Difesa citato responsabile civile

(Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar. (Adnkronos) - Il tribunale militare di Roma, su richiesta di parte, haper omessa vigilanza ildellacomenel processo in cui sono imputati otto sergenti del 70esimo Stormo dell'di Latina, rinviati a giudizio con l'accusa di lesioni personali pluriaggravate in concorso per ildenunciato dall'ex allieva ufficiale Giuliadopo il ‘battesimo del volo'. Dopo aver respinto alcune eccezioni preliminari, i giudici hanno aggiornato il processo al prossimo 7 maggio.

Leggi ancheGiulia Schiff, al via il processo: "Mi sono ribellata ad un rito maschilista e ... frustata dai compagni" Giulia Schiff fa di nuovo causa all': "Punita ed emarginata" ...E non è unche quello tra l'Militare - di cui la Pan è l'espressione forse più popolare - e il mondo dei motori sia un legame profondo, celebrato a più riprese da entrambe le parti ...Roma, 9 mar. (Adnkronos) – Il tribunale militare di Roma, su richiesta di parte civile, ha citato per omessa vigilanza il Ministero della Difesa come responsabile civile nel processo in cui sono imput ...Nel 2019 l’ex allieva dell'Aeronautica Giulia Schiff denunciò la violenza e il maschilismo del «rito di iniziazione» subito alla fine del corso. Per la difesa, che ha chiamato i due astronauti, «si è ...