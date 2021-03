Adriana Lecouvreur il film opera in onda su Rai5 (Di martedì 9 marzo 2021) Adriana Lecouvreur, celebrata grazie al film opera che andrà in onda il 10 marzo alle 21.15 e verrà prodotto dal Teatro comunale di Bologna. È stato registrato a febbraio a porte chiuse, in totale sicurezza da pandemia Covid. Adriana Lecouvreur, di cosa parla il film-opera? Si tratta di fatto di un opera divisa in quattro atti. Ognuno di questi rappresenta, quindi, una data opera storica. La vera Adriana Lecouvreur è quindi a raccontarci la storia del primo atto ambientata alla prima metà del Settecento. Il secondo atto, ne è protagonista l’Ottocento, qui il clima si fa decisamente più romantico. Nel terzo atto invece, si entra negli anni venti del 1900 e, qui, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 9 marzo 2021), celebrata grazie alche andrà inil 10 marzo alle 21.15 e verrà prodotto dal Teatro comunale di Bologna. È stato registrato a febbraio a porte chiuse, in totale sicurezza da pandemia Covid., di cosa parla il? Si tratta di fatto di undivisa in quattro atti. Ognuno di questi rappresenta, quindi, una datastorica. La veraè quindi a raccontarci la storia del primo atto ambientata alla prima metà del Settecento. Il secondo atto, ne è protagonista l’Ottocento, qui il clima si fa decisamente più romantico. Nel terzo atto invece, si entra negli anni venti del 1900 e, qui, ...

