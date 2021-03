Achille Lauro, il generale Sganga lo liquida così: “Tricolore sopravviverà anche a questo signore vestito di piume” (Di martedì 9 marzo 2021) Modena, 9 mar – Dopo l’esibizione “choc” a buon mercato di Achille Lauro nel corso della puntata del 5 marzo di Sanremo, quella in cui è sceso dalle scale col Tricolore, il generale di Brigata Rodolfo Sganga, comandante dell’Accademia Militare di Modena, dà ai suoi allievi una lezione da non dimenticare. Il commento del generale Sganga ad Achille Lauro Nel commentare l’esibizione di Achille Lauro, al termine della quale il Tricolore è stato lasciato in terra, il generale ha rivolto un pensiero agli Allievi Ufficiali dell’Accademia, sul proprio profilo Facebook: “Cos’è il Tricolore? Il Tricolore è una cosa seria. È il simbolo della ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 9 marzo 2021) Modena, 9 mar – Dopo l’esibizione “choc” a buon mercato dinel corso della puntata del 5 marzo di Sanremo, quella in cui è sceso dalle scale col, ildi Brigata Rodolfo, comandante dell’Accademia Militare di Modena, dà ai suoi allievi una lezione da non dimenticare. Il commento deladNel commentare l’esibizione di, al termine della quale ilè stato lasciato in terra, ilha rivolto un pensiero agli Allievi Ufficiali dell’Accademia, sul proprio profilo Facebook: “Cos’è il? Ilè una cosa seria. È il simbolo della ...

Advertising

chetempochefa : “Ci son cascata di nuovo...” Quando @OriettaBerti incontra Achille Lauro ?? #CTCF - trash_italiano : ACHILLE LAURO VS ANTONELLA ELIA A PECHINO EXPRESS. AVEVO TOTALMENTE RIMOSSO. #noneladurso - bknsty : Ho scritto di Achille Lauro, inspiegabilmente osannato come simbolo controcorrente all’interno di un sistema che si… - scrivendodilei : RT @fvnzioniamo: piangendo per il parroco che ha proposto delle messe riparatrici per i maneskin e achille lauro in modo da farli allontana… - ITERESI1 : RT @pomeriggio5: Ci siete amici? ?? Continuano le polemiche su Sanremo: da quella degli esorcisti contro Achille Lauro a quella del mancato… -