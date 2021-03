A Roma la Raggi scopre un buco da 250 milioni nei Bilanci dell’Ama. Li hanno truccati per 18 anni. I 5S non fanno sconti: ecco spiegato il fango sulla sindaca (Di martedì 9 marzo 2021) Per diciotto anni sono stati nascosti i debiti dell’Ama, la municipalizzata che si occupa dell’igiene urbana a Roma, e il risultato è un buco da 250 milioni di euro. A sostenerlo, evidenziando che con grande fatica, dall’inizio del suo mandato, si è impegnata in quella che definisce un’operazione verità, ieri è stata la sindaca Virginia Raggi. E in tal modo ha spiegato anche il perché, entrando in contrasto anche con alcuni ex assessori, più volte si è rifiutata di approvare i Bilanci dell’azienda. Un annuncio che sembra destinato a far piovere altri strali sull’esponente del Movimento 5 Stelle, come sostenuto dalla deputata pentastellata Vittoria Baldino, ma la sindaca tira dritta. IL PUNTO. Alla luce dei controlli ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 9 marzo 2021) Per diciottosono stati nascosti i debiti, la municipalizzata che si occupa dell’igiene urbana a, e il risultato è unda 250di euro. A sostenerlo, evidenziando che con grande fatica, dall’inizio del suo mandato, si è impegnata in quella che definisce un’operazione verità, ieri è stata laVirginia. E in tal modo haanche il perché, entrando in contrasto anche con alcuni ex assessori, più volte si è rifiutata di approvare idell’azienda. Un annuncio che sembra destinato a far piovere altri strali sull’esponente del Movimento 5 Stelle, come sostenuto dalla deputata pentastellata Vittoria Baldino, ma latira dritta. IL PUNTO. Alla luce dei controlli ...

