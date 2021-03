A Montecitorio sbarcano le mascherine made in China. FdI: «Il governo aiuta le aziende… cinesi!» (Di martedì 9 marzo 2021) mascherine made in China. Proprio così. Arrivate fresche fresche a Montecitorio. Direttamente da Pechino. Sembra una barzelletta ma è tutto vero. Come denuncia in un post ironico ma ‘serio’ Andrea Delmastro di Fratelli d’Italia. Fratelli d’Italia: alla Camera arrivano le mascherine cinesi “Arrivano le FFP2 alla Camera dei deputati. “Ma da dove arrivano? Guardate bene il certificato! Evidentemente per il governo e il Parlamento è essenziale aiutare le aziende….cinesi!!!!”. Così Delmastro su Facebook postando la foto della mascherina ‘incriminata’. Dal primo focolaio mondiale di pandemia l’Italia importa, non certo a costi zero, i dispositivi di sicurezza anti-covid. Per approvvigionare i parlamentari, per di più. Da oggi i ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 9 marzo 2021)in. Proprio così. Arrivate fresche fresche a. Direttamente da Pechino. Sembra una barzelletta ma è tutto vero. Come denuncia in un post ironico ma ‘serio’ Andrea Delmastro di Fratelli d’Italia. Fratelli d’Italia: alla Camera arrivano lecinesi “Arrivano le FFP2 alla Camera dei deputati. “Ma da dove arrivano? Guardate bene il certificato! Evidentemente per ile il Parlamento è essenzialere le!!!”. Così Delmastro su Facebook postando la foto della mascherina ‘incriminata’. Dal primo focolaio mondiale di pandemia l’Italia importa, non certo a costi zero, i dispositivi di sicurezza anti-covid. Per approvvigionare i parlamentari, per di più. Da oggi i ...

