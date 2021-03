A Messina il quarto hub provinciale per le vaccinazioni anti-Covid

(Di martedì 9 marzo 2021) PALERMO – Sarà presentato domani, mercoledì 10 marzo, alle 12:30, l’hub provinciale di Messina dedicato alle vaccinazioni anti-Covid. Sarà presente l’assessore alla Salute della Regione Siciliana Ruggero Razza.Il centro è stato allestito dal dipartimento regionale della Protezione civile in due padiglioni dell’ex Fiera di Messina e ospiterà complessivamente 52 box dedicati alla somministrazione dei vaccini. I locali sono stati concessi all’Asp dall’Autorità portuale dello Stretto. Quello che verrà inaugurato domani sarà il quarto hub dedicato alle vaccinazioni dopo quelli di Palermo, Catania e Siracusa. Le strutture affiancano gli altri punti di somministrazione già messi a disposizione dal Sistema sanitario regionale.

