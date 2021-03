A 50 anni dalla contraccezione legale, una campagna sulla maternità consapevole (Di martedì 9 marzo 2021) Aied Bergamo partecipa e promuove la campagna di Aied nazionale in occasione del 10 marzo, data in cui insieme all’Italia tutta festeggia i primi cinquant’anni di contraccezione legale: la possibilità, per le donne, di utilizzare la pillola anticoncezionale e di poter così autodeterminare le proprie scelte di maternità e la propria sessualità, in piena autonomia dalla volontà dei compagni, dei fidanzati, dei mariti. “All’alba del terzo millennio, in Italia c’è un traguardo sul quale aggregare l’impegno di tutti – spiega il presidente Aied Mario Puiatti – ed è l’introduzione dell’educazione sessuale e affettiva come materia di insegnamento sui banchi di scuola. Siamo ormai il fanalino di coda in Europa, dove, per fare solo alcuni esempi, l’educazione sessuale è materia scolastica dal ... Leggi su bergamonews (Di martedì 9 marzo 2021) Aied Bergamo partecipa e promuove ladi Aied nazionale in occasione del 10 marzo, data in cui insieme all’Italia tutta festeggia i primi cinquant’di: la possibilità, per le donne, di utilizzare la pillola anticoncezionale e di poter così autodeterminare le proprie scelte die la propria sessualità, in piena autonomiavolontà dei compagni, dei fidanzati, dei mariti. “All’alba del terzo millennio, in Italia c’è un traguardo sul quale aggregare l’impegno di tutti – spiega il presidente Aied Mario Puiatti – ed è l’introduzione dell’educazione sessuale e affettiva come materia di insegnamento sui banchi di scuola. Siamo ormai il fanalino di coda in Europa, dove, per fare solo alcuni esempi, l’educazione sessuale è materia scolastica dal ...

