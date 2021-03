8 marzo | Farmindustria | ' nostro sistema welfare a sostegno delle donne'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar. (Adnkronos Salute) - "Grande apprezzamento per le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha dichiarato, tra l'altro, che 'il calo demografico e la carenza di occupazione femminile sono tra i fattori più rilevanti del rallentamento della crescita economica'", è stato espresso da Massimo Scaccabarozzi, presidente di, che in occasione della Giornata internazionale della donna non ha nascosto nasconde la sua preoccupazione per il tasso di denatalità registrato in Italia nel 2020. Secondo i dati Istat, nel 2020 sono morte oltre 700mila persone, ma sono nati meno di 400mila bambini, il dato più basso mai raggiunto negli oltre 150 anni di unità nazionale. "Adesso dobbiamo fare in conti con la pandemia da Covid-19.Ecco perché è necessario affrontare subito una questione che potrebbe cambiare la struttura sociale - dal ...