22enne lancia sassi contro mamme davanti a scuola | arrestato

(Di martedì 9 marzo 2021) Roma – Gli agenti della Sezione Volanti, diretta da Marco Sangiovanni e i poliziotti del Commissariato Appio Nuovo, diretti da Pamela De Giorgi, hannoin via Bartolomeo Perestrello angolo Via Di Acqua Bullicante, undella Guinea, senza fissa dimora che, da qualche tempo stava creando situazioni di disagio e pericolo per i residenti del quartiere. Nella giornata di ieri l’uomo, e’ andato in escandescenza senza alcun motivo ed ha iniziato are oggettialcuneche accompagnavano i bambini presso unain via Isabella de Rosis, per fortuna senza colpire nessuno. I poliziotti intervenuti, sono riusciti con non poca difficolta’ a fermarlo; l’uomo infatti, si e’ scagliatodi loro che, invano, avevano cercato di instaurare un ...

