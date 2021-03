100mila morti | il numero simbolico che ci riporta alla tragedia reale che stiamo vivendo

Leggi su wired

(Di martedì 9 marzo 2021) Un anno fa a quest’ora ci stavamo ripetendo che sarebbe andato tutto bene. Ma i decessi per Covid-19 erano in crescita, il 9 marzo del 2020 avevamo toccato quota 463 e quello che già appariva come un dramma in realtà era solo un piccolo trailer dell’incubo in cui stavamo per essere proiettati. Un anno dopo niente è andato bene e idella pandemia hanno superato la quota simbolica di, ma in realtà sono molti di più se a essi sommiamo tutte quelle persone che sono morte nel silenzio a causa del problema di tracciamento, ma anche i deceduti per altri motivi ma la cui sorte è dipesa in qualche modo dallo stress che stail sistema sanitario. (Photo by Salvatore Laporta/KONTROLAB/LightRocket via Getty Images)In un anno è come se fosse scomparso un capoluogo di provincia come Ancona. Non che prima non si morisse, ma la ...