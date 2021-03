10 icone fitness over 60 | da Jane Fonda a Joan Collins

Leggi su vanityfair

(Di martedì 9 marzo 2021) Decadimento fisico: non pervenuto. Invece: corpi asciutti, silhouette longilinee, muscoli guizzanti, addominali tonici. Le ragazze over 60 portano alta la bandiera della bellezza che non ha età e dichiarano, tra workout e dritte per tenersi in forma, di non avere nessuna intenzione di cedere agli anni che passano. Sul trono ginnico delle celeb âgée solo all’anagrafe, lei, sua Maestà Jane Fonda, regina dell’aerobica, metà donna, metà scaldamuscolo: ancora oggi l’amore inossidabile della sua vita è sicuramente il fitness. Una passione profonda che la anima a ben 83 primavere. Da TikTok a Instagram la leggenda di Hollywood non smette di mostrare i suoi esercizi casalinghi con indosso la tuta da jogging che oggi ha preso il posto del mitologico body in lycra con cui saltellava tenendosi in forma negli anni ’80. Allergica da sempre al divano, la diva in splendida forma si concede lunghe camminate e fa yoga due volte la settimana, oltre workout di resistenza mirati e calibrati sulla sua età.