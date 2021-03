Zona rossa, lockdown, coprifuoco: cosa può succedere (Di lunedì 8 marzo 2021) Italia sempre più in Zona rossa, con un’ulteriore stretta sulle misure che potrebbe andare da nuove chiusure nei weekend a un coprifuoco più esteso fino a un nuovo lockdown. Sono diverse le ipotesi che nelle prossime ore il Cts e il governo Draghi saranno chiamati a valutare per contrastare in maniera più efficace la nuova impennata di contagi di Coronavirus e la diffusione delle varianti, a cominciare da quella inglese. Di certo, si va verso regole più drastiche rispetto a quelle varate con il nuovo Dpcm del 6 marzo. “Sulla base dei dati mi aspetto che nelle prossime settimane l’impatto di questa variante (quella inglese, ndr) possa far crescere la curva, mi aspetto regioni che possono andare verso la Zona rossa. Mi aspetto che le ordinanze possano essere ancora di natura ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 8 marzo 2021) Italia sempre più in, con un’ulteriore stretta sulle misure che potrebbe andare da nuove chiusure nei weekend a unpiù esteso fino a un nuovo. Sono diverse le ipotesi che nelle prossime ore il Cts e il governo Draghi saranno chiamati a valutare per contrastare in maniera più efficace la nuova impennata di contagi di Coronavirus e la diffusione delle varianti, a cominciare da quella inglese. Di certo, si va verso regole più drastiche rispetto a quelle varate con il nuovo Dpcm del 6 marzo. “Sulla base dei dati mi aspetto che nelle prossime settimane l’impatto di questa variante (quella inglese, ndr) possa far crescere la curva, mi aspetto regioni che possono andare verso la. Mi aspetto che le ordinanze possano essere ancora di natura ...

