Zona rossa e coprifuoco anticipato: il piano del governo a iniziare da questo fine settimana (Di lunedì 8 marzo 2021) L'Italia in Zona rossa nazionale di 3-4 settimane, non solo come drastica misura di contenimento (in Italia nelle ultime 24 ore sono stati registrati più di 20mila nuovi casi e il tasso tamponi-positivi è in aumento), ma anche per organizzare al meglio la vaccinazione di massa. Il piano prevede infatti di somministrare tutte le 26 milioni di dosi di vaccino in arrivo in Italia da qui a fine aprile. Il lockdown nazionale sarebbe dunque la più drastica delle misure che potrebbe uscir fuori dall'imminente vertice tra Mario Draghi e il Comitato tecnico scientifico, così come evidenziato da Repubblica. Oggi i ministri Speranza e Gelmini terranno una riunione straordinaria con il capo del Cts Agostino Miozzo e il commissario per l'emergenza Giuseppe Figliuolo. Dopodiché ci sarà un vertice tra Draghi e la cabina di regia ...

Ultime Notizie dalla rete : Zona rossa Covid, ipotesi super zona rossa: lockdown di 3 settimane per la vaccinazione di massa Di fronte al nuovo aumento dei contagi di coronavirus, trainato dalla diffusione delle varianti, la nuova ipotesi è quella di una 'super zona rossa', ovvero un nuovo lockdown nazionale, con una durata prestabilita (per esempio di 3 settimane), per far scendere la curva e contemporaneamente vaccinare più persone possibile. Durante ...

Seconde case in auto in zona rossa: si può? Fra i mille cavilli di legge durante la pandemia , ce n'è una che riguarda le seconde case in auto: si possono raggiungere viaggiando in macchina? E in zona rossa? La nuova Faq del governo è molto chiara affermando che resta possibile andare nella seconda casa anche in zona rossa. Ma con limitazioni. Fino al 27 marzo 2021, in area rossa sono ...

Italia verso la «zona rossa rafforzata»: week-end chiusi e coprifuoco Il Sole 24 ORE Italia verso il lockdown e la zona rossa in tutte le regioni Ovvero, anche il report della Cabina di Regia chiede “le misure di mitigazione massime”, ovvero la zona rossa nelle regioni. A parte la Valle, in Abruzzo e Molise si sentono gli effetti della zona ros ...

Covid Lombardia, i ricoveri in salita del 10% al mese: Brescia e la Brianza Il primo confronto attendibile è quello tra il dato totale di gennaio e quello di febbraio. Il dato più pesante è ovviamente quello di Brescia, colpito dai focolai di variante inglese dalle seconda me ...

