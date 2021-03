Zaia | “Congedi e bonus baby sitter? I fondi li metta lo Stato”

Leggi su dire

(Di lunedì 8 marzo 2021) VENEZIA – Nel caso si arrivi a chiudere gli asili serviranno risorse per aiutare le famiglie, e quindi per congedi parentali o bonus baby sitter, ma a stanziare i fondi dovrà essere lo Stato. Lo chiarisce il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, oggi in conferenza stampa dalla sede della Protezione civile regionale a Marghera. “La Regione ha già messo tutto quello che può mettere”, afferma Zaia chiarendo che risorse dalla Regione non ce ne saranno, “attendiamo che il Governo preveda fondi, perché se dice che oltre una certa incidenza cumulativa di positivi al Covid le strutture vanno chiuse” deve poi rendere sostenibile la cosa. “In questa fase si parla comunque di tornare alla Dad per le superiori e al massimo qualche anno delle medie”, conclude Zaia. “VOGLIAMO ARRIVARE A 45-50.000 VACCINAZIONI AL GIORNO”