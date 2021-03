Zack Snyder's Justice League: Wonder Woman, Deathstroke, Darkseid e The Flash nei nuovi teaser (Di lunedì 8 marzo 2021) I nuovi teaser di Zack Snyder's Justice League regalano molte scene inedite con protagonisti Wonder Woman, Darkseid, Deathstroke e The Flash. Zack Snyder's Justice League ha due nuovi teaser dedicati rispettivamente a Wonder Woman e The Flash, e un nuovo filmato apparso su Twitch in cui appaiono i villain della versione ideata dal filmmaker. Nel video dedicato all'eroina interpretata da Gal Gadot si sentono alcune voci, tra cui quelle dei nemici della storia, e si assiste a un breve scontro tra Diana Prince e Darkseid. Il nuovo ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 8 marzo 2021) Idi'sregalano molte scene inedite con protagonistie The'sha duededicati rispettivamente ae The, e un nuovo filmato apparso su Twitch in cui appaiono i villain della versione ideata dal filmmaker. Nel video dedicato all'eroina interpretata da Gal Gadot si sentono alcune voci, tra cui quelle dei nemici della storia, e si assiste a un breve scontro tra Diana Prince e. Il nuovo ...

