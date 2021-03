Writer sorpresi in Scalo Nuovo Salario | agente spara in aria

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 8 marzo 2021) Roma – Duesono stati denunciati sabato pomeriggio dalla Polfer di Roma mentre stavano disegnando graffiti su un convoglio ferroviario nellodi, a Roma. Durante l’intervento delle forze dell’ordine e’ stato esploso in, in campo aperto a scopo intimidatorio, un colpo di pistola da parte di uno degli agenti che si erano messi all’inseguimento dei. Il gruppo composto da tre persone, alla vista dei poliziotti si e’ dato alla fuga e uno di loro e’ riuscito a dileguarsi. Indagini in corso.