World of Warcraft Classic | migliaia di giocatori hanno ricominciato da zero per ' un nuovo inizio'

"The Fresh Crusade" è un progetto di un gruppo di giocatori che vuole ricominciare da zero. In assenza di nuovi server in arrivo con il lancio di Burning Crusade, coloro che solo ora hanno voglia di giocare al famoso MMO com'era nel 2004 devono affrontare dei reami con giocatori a livello massimo. Come risposta, i giocatori si sono riuniti in massa per "riavviare" l'esperienza vanilla su uno dei server meno popolati. The Fresh Crusade era un progetto comunitario il cui Discord era composto da 1300 giocatori. Ma il 5 marzo, quando è stato annunciato il server che avrebbe ospitato questo imponente evento, Discord contava oltre 10.000 membri. Grazie al passaparola e alla semplice curiosità, il server che ha ospitato questo evento è passato da avere una popolazione bassa a media. Caszhar, ...

